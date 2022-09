Night-Man: tutto sulla nuova miniserie di Leo Ortolani, autore di Rat-Man

Leo Ortolani, fumettista conosciuto per il suo irriverente quanto spassoso Rat-Man, che quest'anno ha compiuto 25 anni tornerà presto in edicola grazie a Night-Man, nuova miniserie parodistica su una delle icone del cinema horror: Freddy Krueger della saga Nightmare. Vediamo insieme tutti i dettagli sull’opera.

Portando i lettori nelle cupe atmosfere che hanno caratterizzato il primo film della saga, Nightmare - Dal profondo della notte, Ortolani intende accompagnarli anche nel paese dei sogni, attraverso lo sguardo del protagonista Night-Man, signore della notte e degli incubi, che si ritroverà a dover fare i conti con l’amore dopo aver incontrato Anna. Un viaggio che si prospetta unico, sia per lo stile unico e divertente di Ortolani, sia per il ritorno di molti personaggi conosciuti in una delle sue parodie più apprezzate: Venerdì 12.

Composta da 6 volumi spillati di 32 pagine, ognuno venduto al prezzo di 3,50 euro, la serie Night-Man inizierà il 15 settembre 2022, per proseguire a cadenza mensile fino a febbraio 2023. In calce potete trovare la copertina del primo albo, e di seguito riportiamo il messaggio che Leo Ortolani ha indirizzato ai lettori: “Preparatevi ad affrontare i vostri incubi peggiori. Quelli in cui ‘non sei tu, sono io’. Quelli che ti ha visualizzato ma non risponde. Preparate il vostro Aldo interiore. Fate tutto ciò che volete. Ma soprattutto, per l’amor del cielo, SVEGLIATEVI!”.