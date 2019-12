Nighteye entra in azione nell'ultimo episodio di My Hero Academia

Gli eventi visti finora della quarta stagione di My Hero Academia ci hanno mostrato alcuni nuovi personaggi, che si sono mostrati immediatamente importanti e incredibilmente abili. Tra questi vi è sicuramente il pro Hero Sir Nighteye, che ha mostrato i suoi incredibili poteri nell'ultimo episodio della serie.

Midoriya è ora sotto l'ala protettrice del precedente aiutante di All Might, e i fan hanno potuto ammirare i reali poteri di Nighteye. Sapevamo già che Mirai Sasaki fosse in grado di vedere il futuro delle persone solo toccandole, ma la continua parsimonia ed esitazione nell'utilizzare il suo quirk, lo avevano reso un vero e proprio mistero.

Nella puntata numero 70 di My Hero Academia abbiamo assistito all'assalto al Quartier Generale dei Villain da parte degli eroi, per contrastare i piani elaborati dalla Shie Hassaikai e dal suo capo, Overhaul. È stato proprio durante questa serie di eventi che Nighteye ha mostrato il suo quirk.

All'inizio dell'episodio diversi pro heroes sono intenti a seguire alcuni membri dell'organizzazione criminale, per individuare la posizione di Overhaul, e Nighteye riesce a scoprire dove viene tenuta la piccola Eri. Infatti dopo aver osservato un uomo entrare in un negozio per comprare un giocattolo, Nighteye decide di utilizzare la sua abilità.

Dopo essere entrato in contatto visivo con l'individuo, ed averlo toccato, Nighteye riesce a vedere il suo immediato futuro. L'uomo farà ritorno alla base, e attivando uno speciale congegno si dirigerà in un luogo nascosto, in profondità, dove porterà il giocattolo alla giovane Eri, parte fondamentale dei piani di Overhaul, suo padre.

L'attenzione con cui Nighteye valuta le sue "vittime" si è dimostrata accurata, e ora gli Heroes hanno le informazioni necessarie per attaccare Overhaul e i suoi seguaci. Ma per sconfiggerlo non basterà la conoscenza, dato che presto arriveranno gli Eight Bullets.