Nightmare Country, in arrivo una nuova serie ambientata nell'universo di Sandman

L'Universo di Sandman, il celebre fumetto creato da Neil Gaiman nel 1988, si arricchisce di una nuova serie regolare: DC Comics ha infatti annunciato Nightmare Country, una terrificante avventura con protagonista Il Corinzio scritta dallo sceneggiatore James Tynion IV, accompagnato dall'artista Lisandro Estherren.

Nightmare Country andrà a rappresentare un nuovo tassello nel già ricco mosaico rappresentato dalla mitologia di Sandman, che presto debutterà in live action grazie all'adattamento di Netflix (qui il primo trailer di The Sandman).



"Il Corinzio è di nuovo in giro. Rilasciare uno dei più grandi incubi di Sogno, nonché un rodato serial killer, è una scelta pericolosa... Ma necessaria, perché un altro incubo vaga per l'America - un mostro che Sogno, il signore di tutti gli incubi, non ha creato", recita la sinossi pubblicata da DC Comics.



"The Sandman è la serie che mi ha fatto desiderare di diventare uno scrittore di fumetti", dichiara Tynion. "Crescendo, amavo leggere le storie di eroi e villain in costume, ma le storie che speravo di riuscire a mettere su carta si dipanavano in vari generi, ed ero convinto che l'unico modo che avrei avuto di realizzarle era scriverle in prosa. Questo finché, all'inizio delle superiori, non ho messo le mani sul primo volume di Sandman, scoprendo le immense potenzialità di un fumetto, e decidendo definitivamente di dedicare la mia vita alla realizzazione di fumetti".



Nightmare Country sarà una serie dalle tinte horror, e introdurrà due nuovi personaggi nell'Universo di Sandman, Mr. Agony e Mr. Ecstasy, che avranno il ruolo di villain della serie.



The Sandman Universe: Nightmare Country #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 12 Aprile 2022. In attesa del debutto della serie Netflix, ecco 5 cose che la serie The Sandman non dovrà sbagliare.