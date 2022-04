Nights with a Cat: annunciato l'adattamento anime per il manga di Kyuryu Z

Nelle ultime ore, Kadokawa ha ufficialmente annunciato che il manga Nights with a Cat di Kyuryu Z ispirerà un adattamento anime il cui debutto è previsto nella stagione estiva dell'anno. L'annuncio è stato accompagnato da un artwork celebrativo dell'autore e dalle informazioni sullo staff al lavoro sul progetto.

La serializzazione di Nights with a Cat cominciò sul profilo Twitter personale di Kyuryu Z, dove riscosse il successo del web. La popolarità della serie ha attirato le attenzioni di Kadokawa, che lo ha trasformato in un manga di cui presto verrà pubblicato il terzo volume. Dopo i tankobon, arriverà anche l'adattamento animato.

L'opera racconta la storia di Fuuta, che quando la sera torna stanco dal lavoro, tutto ciò che vuole fare è passare del tempo con il suo micio. Tutte le misteriose e particolari abitudini dei gatti domestici sono accuratamente descritte e riprodotte in questa commedia rilassante che dipinge alla perfezione la convivenza con le adorabili palle di pelo.

Presso lo Studio PuYUKAI, Minoru Ashina è accreditato per la direzione della serie e per la scrittura delle sceneggiature, mentre Minoru Takehara come character designer. Questi due hanno già collaborato alla realizzazione dell'anime Isekai Quartet, di cui è stato condiviso il trailer per il film Another World in uscita nel 2022. Le musiche sono state affidate a Kana Utatane, che ha lavorato anche ad Akebi's Sailor Uniform di cui potete leggere la nostra recensione, e i suoni a Fumiyuki Go.