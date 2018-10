Nightwing #51, la DC cambia lo storico nome di Dick Grayson in Ric

Grazie alla pubblicazione dell'ultimo albo a fumetti della serie Nightwing , il numero 51, veniamo a conoscenza del nuovo appellativo dello storico personaggio che fino ad ora rispondeva al nome di Dick Grayson.

Dopo che in Batman#55 Dick Grayson, meglio conosciuto come Nightwing, il suo pseudonimo da supereroe, aveva ricevuto un colpo d'arma da fuoco in piena testa, i fan dell'universo DC hanno scoperto che il giovane eroe è sopravvissuto, ma in un senso diverso da quello che ci si aspetterebbe.

Dopo la ferita causata dal proiettile che ha colpito Nightwing mentre stava discutendo con il partner Batman e con il commissario Gordon, il giovane eroe è rimasto privo di sensi. Al suo risveglio, nonostante la vita gli fosse stata risparmiata, il suo essere era morto in una modalità più sottile: molta della sua memoria era andata perduta, lasciandolo con l'identità in pezzi e un nuovo nome: Ric. La cosa può aver sconvolto i fan storici della serie, ormai giustamente abituati al nome tradizionale, Dick Grayson, ma non ha certo lasciato disoccupato Nightwing. Infatti, nonostante sia andata perduta anche buona parte delle sue abilità, Ric è ancora un eroe, anche se differente. Egli dovrà affrontare un "germe della paura" che sta uccidendo le persone nel sonno, cosa che offrirà di sicuro una grande sfida sia all'eroe che alla persona.

Nightwing #51 è scritto da Scott Lobdell con la collaborazione di Fabian Nicieza, con la componente artistica affidata a Trevis Moore e Gary Brown, mentre la colorazione ed opera di Hi-Fi e Nick Filardi.