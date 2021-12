Nightwing, in arrivo la reunion di due storici membri dei Teen Titans

Sembra che Dick Grayson abbia un debole per i team-up. Dopo la notizia del crossover tra Nightwing e il nuovo Superman, è in arrivo una nuova collaborazione per l'ex Ragazzo Meraviglia. E non una collaborazione qualsiasi, ma una reunion con un altro membro fondatore dei Teen Titans: Wally West, a.k.a. Flash.

Tom Taylor, sceneggiatore di DC Comics attualmente all'opera sulle testate Nightwing e Superman: Son of Kal-El, ha annunciato su Twitter l'arrivo di una storia con protagonisti Dick Grayson e Wally West.



In risposta ad un fan che chiedeva una reunion tra i due membri storici dei Teen Titans, Taylor ha postato un'immagine dei due personaggi proveniente dalla serie animata Young Justice, accompagnata dalle parole "We’ll see what we can do", "Vediamo cosa possiamo fare", seguite dall'hashtag #Nightwing.

La testata dedicata a Nightwing è attualmente gestita da Taylor insieme all'artista Bruno Redondo. Ad occuparsi della serie The Flash, che vede attualmente protagonista Wally West, c'è invece lo sceneggiatore Jeremy Adams, assistito da vari artisti che si alternano ad ogni uscita. Entrambe le serie vengono pubblicate mensilmente da DC Comics, ed al momento non è chiaro quando questo crossover vedrà la luce.



