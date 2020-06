Nightwing e Joker uniti per uccidere Batman? Le ragioni dietro gli eventi di Nightwing #71

Non vi allarmate per il presunto spoiler presente nel titolo perché gli eventi di Nightwing #71, ultimo numero del fumetto di Dan Jurgens, non possono essere riassunti in nessun modo se non facendo un salto indietro di circa 2 anni. Cosa sta accadendo dunque a Dick Grayson? E per quale ragione si parla di tradimento a Batman? Scopriamolo insieme.

Nel numero 55 di Nightwing pubblicato nel 2018, il supercriminale sovietico KGBeast ha sparato un colpo di pistola alla testa di Dick Grayson, provocandogli una completa perdita della memoria. Dopo aver lavorato per un breve periodo con il villain Doctor Haas, Nightwing - ora conosciuto come "Ric" - ha superato diverse difficoltà, ritrovandosi alla fine costretto a confrontarsi con il Joker.

Nel numero 71, pubblicato lo scorso 9 giugno, Ric/Nightwing ha catturato il criminale Tusk, evaso proprio grazie al clown. Dopo essere tornato al Prodigal Bar di Bludheaven però, l'eroe ha trovato la sua fidanzata Bea vicino al Joker, finalmente pronto a scambiare quattro chiacchiere con l'alleato di Batman.

Dopo un breve scontro il Joker utilizza il cristallo della memoria per riscrivere i ricordi di Greyson, mettendosi nei panni del suo salvatore. "Lascia che ti racconti la storia di un ragazzo", dice il criminale, "i cui genitori morirono in un circo. La morte dei genitori avrebbe dovuto rendere il ragazzo molto triste, ma in realtà questo fu eccitato perché un uomo, dai capelli verdi e la pelle bianca, lo accolse nella sua famiglia, crescendolo come fosse suo figlio". La stabilità mentale di Nightwing è ormai vacillante da diversi anni, e l'utilizzo del cristallo del Dottor Haas potrebbe dunque aver compromesso per sempre la memoria di Dick.

Il Joker ha già ucciso Jason Todd, uno dei più preziosi alleati di Batman, e avere in pugno Dick Grayson non è certamente una buona notizia per il pipistrello.

E voi cosa ne pensate? Nightwing recupererà la memoria? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Batman entrerà presto nell'arco narrativo della Joker War, e che a quanto pare nei numeri successivi ci sarà anche spazio per la comparsa di Nightwing.