Nihon Chinbotsu: il nuovo anime post-apocalittico di Masaki Yuasa in arrivo su Netflix!

Quando si parla di Masaki Yuasa, geniale regista di capolavori dell'animazione come Devilman Crybaby, bisogna fare ancora più attenzione alle parole, soprattutto quando la sua prossima opera si immergerà in uno scenario post-apocalittico. Inoltre, come se non bastasse, a distribuire Nihon Chinbotsu ci penserà nient'altro che Netflix.

Giusto per farvi capire meglio la personalità di Yuasa, sappiate che il regista è riuscito persino a stupire Eichiro Oda con l'adattamento animato di Ping Pong. Un director sensazionale, con uno stile tutto suo e un talento indiscutibile, che è riuscito a produrre titoli dall'altissimo livello tematico e strutturale. La sua mano, affidata alla trasposizione animata di un romanzo bestseller del 1973, è un piccolo sinonimo di garanzia, una campanella d'allarme atta a comunicarvi di restare sintonizzati su questo progetto.

La serie televisiva di 10 episodi, che come ricordiamo è distribuita e prodotta da Netflix, tratterà uno scenario post-apocalittico, ambientato nelle Olimpiadi in Giappone, motivo per cui non potrebbe che debuttare nel 2020. Nihon Chinbotsu, letteralmente "Il Giappone che affonda", narrerà di una catastrofe che sta inabissando l'intero Sol Levante, con il governo che tenta disperatamente di evacuare i cittadini in altri Paesi. Probabilmente, almeno stando alla key visual rivelata in calce alla notizia, l'adattamento si concentrerà sulla storia di due cittadini, anche se maggiori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Vi ricordiamo, inoltre, che Masaki Yuasa è a lavoro anche su Inu-Oh, la pellicola cinematografica dello studio Science Saru che debutterà in madre patria nel 2021. E voi, invece, cosa ne pensate di Nihon Chinbotsu? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.