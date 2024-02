Ninja Kamui, il nuovo anime dal director di Jujutsu Kaisen è fenomenale!

Rrealizzato dallo studio E&H Production e creato da Park Sung-hoo, noto per la sua regia di alcuni dei migliori anime del momento, come nella prima stagione di "Jujutsu Kaisen" e "The God of High School", l'anime di Ninja Kamui ha saputo mantenere alte le aspettative e sorprendere il pubblico con il debutto del primo episodio.

Con un primo episodio di 22 minuti, il pubblico non ha potuto non notare l'animazione di altissimo livello. Il ritmo frenetico e l'azione mozzafiato hanno catturato l'attenzione fin dal primo istante ed è stata mantenuta alta fino al termine della puntata. Il creatore della serie ha precedentemente svelato alcuni dettagli intriganti su Ninja Kamui, che favoriscono la comprensione dell'opera che ha saputo stupire gli spettatori.

Oltre all'azione, l'anime esplora tematiche profonde e attuali: Ninja Kamui vede l'introduzione degli shinobi, i ninja del Giappone feudale, nella società moderna, con richiami a franchise come Cyberpunk, che hanno saputo affascinare il pubblico per l'ambientazione futuristica. Tuttavia, quest'anime si distingue per la sua capacità di rendere maggiormente affascinante e coinvolgente questa reinterpretazione.

Una nota dolente di questo titolo potrebbero essere le scene di violenza presenti, talvolta ricche di sangue, non adatte ai più sensibili. Anche se questo aspetto si integra bene con lo stile e il tono dell'anime, potrebbe non piacere a tutti. La trama di Ninja Kamui esplora la storia di Joe Higan, un ex shinobi che torna ad essere Ninja Kamui per vendicare la morte della sua famiglia, avvenuta da parte di alcuni malvagi e misteriosi assassini.

Nonostante il primo episodio possa essere considerato un'esperienza completa, stabilisce soltanto le basi per una trama avvincente e piena di suspense. Si preannuncia una storia di vendetta che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo per tutta la durata della serie.