Ninja Kamui: l'anime futuristico verrà diretto dal regista di Jujutsu Kaisen

Il successo dell’anime di Jujutsu Kaisen e la straordinaria accoglienza riservata al film prequel dedicato alla storia di Yuta Okkotsu, hanno dimostrato quanto il lavoro fatto da Sunghoo Park e il suo team allo studio MAPPA sia stato eccellente. Presto il regista tornerà a lavorare su una nuova serie piuttosto interessante: Ninja Kamui.

Adult Swim sembra interessata ad investire nel mercato degli anime, e dopo l’annuncio di Rick and Morty: The Anime l’azienda ha presentato Ninja Kamui, serie ufficialmente entrata nella fase greenlight della produzione. La serie, ambientata nel XXI secolo, avrà come protagonista Joe Higan, un Nukenin, un ninja che ha rinunciato al titolo fuggendo dal suo clan e lasciando indietro il suo violento e terribile passato.

Giunto in America con la sua famiglia da diverso tempo, Joe subirà un’imboscata dai suoi vecchi compagni, pronti a rispettare l’antico codice. Tornando in vita come una precedente versione di sé, Ninja Kamui, Joe deciderà quindi di intraprendere un percorso di vendetta, affrontando cyborg e assassini esperti nell’utilizzo di armi tecnologicamente avanzate.

La serie sarà prodotta dalla collaborazione di due studi, E&H Production e Sola Entertainment, e ad affiancare Park ci sarà Takesha Okazaki nel ruolo di character designer, come specificato anche nel post riportato in fondo alla pagina. Diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto.