Ninja Kamui, l'anime non soddisfa completamente le aspettative dei fan?

"Ninja Kamui" ha fatto il suo debutto più di due mesi fa presentandosi con un poster accattivante. Questa premessa era già sufficiente a stuzzicare l'interesse degli appassionati, ma il primo episodio ha alzato ulteriormente l'asticella. Tuttavia, dopo nove episodi, i fan sono rimasti delusi da come è proseguita questa serie cominciata col botto.

Il debutto di Ninja Kamui è stato incredibile: venti minuti di puro spettacolo, azione adrenalinica, coreografie di combattimento impeccabili e animazioni eccezionali, tra le migliori viste negli ultimi anni. Naturalmente, era impensabile che ogni episodio di "Ninja Kamui" potesse replicare l'intensità del primo. D'altra parte, la serie ha mantenuto le promesse in termini di trama e intrattenimento, conquistando un punteggio di 7,91 su MyAnimeList, un valore notevole per un anime completamente nuovo.

Dopo la prima puntata Ninja Kamui era considerato uno dei migliori anime di inizio 2024, tuttavia la serie ha subito progressivamente un calo col passare degli episodi. Se le animazioni durante le scene d'azione, soprattutto grazie all'utilizzo della CGI, rimangono di alto livello, le sequenze statiche e di transizione non brillano per qualità. La trama, invece, si conferma solida e avvincente, con qualche sbavatura qua e là (come la vicenda di Emma), che però non ne inficia il valore complessivo.

In definitiva, Ninja Kamui non ha pienamente soddisfatto le aspettative iniziali, soprattutto per quanto riguarda le promesse in termini di animazione. Lo studio E&H Production and Sola Entertainment, diretto da un nome affermato come Sunghoo Park, ha dimostrato di eccellere nelle scene d'azione, ma ha vacillato quando si trattava di sequenze meno movimentate.

