Ninja Kamui: arriva il nuovo anime di AS dal regista di Jujutsu Kaisen

Adult Swim, fra le novità presentate nel panel a loro dedicato durante il San Diego Comic-Con 2023, ha presentato il nuovo trailer di Ninja Kamui. La serie ha ricevuto una notevole attenzione poiché diretto da Sunghoo Park, il regista di Jujutsu Kaisen.

Adult Swim sta facendo un grande lavoro per espandere le proprie produzioni anime: uno fra questi è Uzumaki, il nuovo adattamento tratto dal manga di Junji Ito, maestro dell'horror contemporaneo, ma anche il curioso spin-off Rick And Morty: The Anime di cui è stata annunciata pochi giorni fa la opening.

Annunciato l'anno scorso, il regista di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park, aveva rivelato di avere in serbo un'intrigante serie d'azione con un primo poster che mostra la natura sanguinosa dell'opera.

L'adattamento anime di Ninja Kamui è stato annunciato per la prima volta la scorsa primavera e narra la storia di un ninja sfuggito alla sua vita violenta per recarsi negli Stati Uniti rurali. Il primo trailer dà un piccolo assaggio di quello che gli spettatori vedranno prossimamente sul piccolo schermo.

La nuova serie verrà resa disponibile nel 2024, ma non è ancora stata fissata una data di uscita concreta.

A lavorare per l'animazione del franchise sono gli studi d'animazione E&H production e Sola Entertainment, mentre Takeshi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja) si occuperà del design dei personaggi.

Adult Swim ha anche rivelato la trama della serie televisiva: "Ninja Kamui segue Joe Higan, un Nukenin - un ex ninja che è fuggito dal suo clan e si è nascosto dal suo passato violento nell'America rurale con la sua famiglia. Una notte, subisce un'imboscata da parte di una squadra di assassini della sua vecchia organizzazione, che si vendica sanguinosamente di Joe e della sua famiglia per aver tradito il loro antico codice. Risorgendo dalla sua apparente "morte", Joe riemergerà nei panni del ninja Kamui per vendicare la sua famiglia e i suoi amici: dovrà affrontare assassini addestrati, cyborg da combattimento e ninja rivali per distruggere il clan che lo ha creato".