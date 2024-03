Ninja Kamui meglio di Attack on Titan? L'anime dal regista di Jujutsu Kaisen è un successo

Adult Swim ha vissuto un'espansione significativa nel mondo degli anime grazie al lancio di Ninja Kamui. Questo ultimo ingresso nell'industria ha suscitato notevole interesse tra gli appassionati del genere, tanto da competere immediatamente con i colossi degli anime. Con soli quattro episodi, Ninja Kamui ha ufficialmente superato Attack on Titan.

Secondo un recente rapporto di IMDB, l'anime creato da Sunghoo Park, noto per aver diretto la prima stagione di Jujutsu Kaisen, si è affermato come una delle serie animate più rilevanti dell'anno. Ninja Kamui ha rapidamente guadagnato un posto di rilievo nella classifica di "Serie TV più popolari", posizionandosi all'81esimo posto, una posizione di tutto valore considerando che si ritrova a confrontarsi con serie di tutto il mondo.

Affiancato da colossi dell'animazione come Avatar: The Last Airbender e Hazbin Hotel, attualmente domina la scena degli anime, superando persino opere di grande successo come Attack on Titan e Solo Leveling. Con una previsione di dodici episodi, la domanda che sorge spontanea è se Adult Swim deciderà di rinnovare Ninja Kamui per una seconda stagione alla luce del suo strepitoso successo.

Con un mix accattivante di azione, suspense e narrazione coinvolgente, la serie si è rapidamente guadagnata un enorme seguito, dimostrando ancora una volta la capacità di Cartoon Network nello stupire e intrattenere il pubblico con opere innovative e avvincenti. Nel corso degli anni, Adult Swim ha intrapreso diverse iniziative nel campo degli anime, dando vita a titoli come Housing Complex C, Fena: Pirate Princess, Shenmue The Animation, FLCL: Shoegaze e FLCL: Gurenge. Molto presto, espanderà il proprio repertorio con il tanto atteso Junji Ito Uzumaki.