Ninja Kamui convince i fan: è uno degli anime più apprezzati di inizio 2024

Il recente debutto di Ninja Kamui ha lasciato molti fan sbalorditi per la sua straordinaria qualità tecnica. Prodotto dalla E&H Production e creato dal regista della prima stagione di Jujutsu Kaisen, Sunghoo Park, questo anime ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua intensa narrazione e la maestria visiva.

Dando un'occhiata alle valutazioni degli utenti disponibili su MyAnimeList, Ninja Kamui si è ben posizionato dopo pochi giorni dal debutto del primo episodio: attualmente si trova al terzo posto tra gli anime più apprezzati del trimestre invernale 2024. Si tratta di un risultato notevole, con un punteggio di 8,49 che lo colloca vicino a produzioni rinomate come la quinta stagione di "Kingdom" e la seconda stagione di "The Dangers in My Heart".

Nonostante abbia ricevuto meno valutazioni rispetto ad altri titoli, la sua posizione nella classifica è un chiaro segnale della qualità di questo nuovo anime. Il giudizio complessivo potrebbe subire variazioni con il passare del tempo, ma il primo impatto ricevuto suggerisce che Ninja Kamui abbia fatto un ingresso in pompa magna nel mercato.

Lo studio d'animazione E&H Production aveva già ampiamente stupito gli spettatori per aver dato vita all'episodio speciale di One Piece Monsters disponibile su Netflix, anche in quel caso diretto da Sunghoo Park. La storia ruota attorno all'ex shinobi Joe Higan che torna a vestire i panni del temibile Ninja Kamui dopo aver assistito alla morte della sua famiglia da parte di alcuni malvagi e misteriosi assassini, in un racconto di vendetta e azione.