Ninja Kamui, perché è l'anime rivelazione dei primi mesi del 2024

In questo inizio 2024, Ninja Kamui è uno degli anime più apprezzati dai fan in assoluto. La serie targata E&H Production ha ricevuto una miriade di elogi sui forum online e nei video Youtube, tanto da suscitare l'attenzione di molte persone che prima non sapevano nemmeno della sua esistenza. Come mai quest'opera è così amata? Parliamone!

La regia è eccellente

Il regista di Ninja Kamui è Sunghoo Park, un ex dipendente di Mappa che ha lavorato alla regia della prima stagione di Jujutsu Kaisen e The God of Highschool. La sua esperienza nel settore è evidente e l'enorme fiducia nei suoi confronti ha fatto sì che lo studio desse totale libertà d'azione a Park che, fino ad ora, è stata completamente ripagata.

I movimenti di camera sono rapidi e ondeggianti, sottolineano a dovere i momenti concitati, ma anche quelli più controllati, in cui il regista sposta la "macchina da presa virtuale" alle spalle del protagonista, per immergerci maggiormente in un contesto cupo e spietato.

Le sequenze d'azione sono il fiore all'occhiello della produzione

La fluidità con cui si muovono i personaggi e la spettacolarità delle mosse che utilizzano rappresentano il motivo principale per cui l'anime è così seguito. Inoltre, nonostante ogni duello si svolga a velocità supersonica, le animazioni non sono mai confusionarie e lo spettatore medio riesce perfettamente a seguire ogni scambio di colpi senza problemi.

L'interpretazione sia giapponese che inglese del cast di doppiatori è ottima

Le voci scelte per interpretare le figure che compaiono in Ninja Kamui si sono rivelate efficaci in entrambi i doppiaggi offerti. In particolare, il cast giapponese può contare su Kenjiro Tsuda, uno dei seiyuu più famosi del settore, nei panni del protagonista. Tsuda ha interpretato, in passato, sia Overhaul di My Hero Academia che Nanami in Jujutsu Kaisen, offrendo performance di altissimo livello.

L'unica nota dolente di Ninja Kamui è la banalità della sua storia che è sostanzialmente l'ennesimo racconto di vendetta da parte di un protagonista cupo e tormentato.

Ad ogni modo, prima di lasciarvi, vi ricordiamo che c'è un anime molto atteso dai fan in questa primavera e Ninja Kamui potrà passargli, idealmente, il testimone di serie più amata del momento!

