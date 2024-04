Ninja Kamui, perché è l'anime rivelazione della stagione 2024

Carico di violenza, uccisioni folli, frenetiche e tantissima azione magistralmente animata, la serie creata da E&H Production promette di far parlare di se nei prossimi anni. Ninja Kamui è forte del tocco creativo di veri e propri pilastri dell'industria dell'animazione, e gli episodi ad oggi disponibili ne sono una prova schiacciante.

Il regista della serie è Sunghoo Park, ex animatore del noto studio giapponese MAPPA, che si è fatto un nome lavorando a progetti del calibro di Jujutsu Kaisen, serie arcinota per la qualità delle animazioni. Il creativo ha convinto i fan, Ninja Kamui è uno degli anime più apprezzati del 2024, e l'onda del successo sembra crescere di episodio in episodio. Al team prende parte anche Takashi Okazaki, artista molto apprezzato, noto per aver scritto e disegnato la serie manga Afro Samurai.

La specialità dello studio è la CGI, che in Ninja Kamui viene utilizzata solo per gli effetti di sfondo, mentre il resto rimane ancorato ad una solidissima animazione 2D.

Dal punto di vista narrativo, lo spettatore segue le vicende di un guerriero deciso a sterminare il proprio clan per vendicare la morte della famiglia. Certamente un imbastimento di scarsa profondità, ma che funge da pretesto per raccontare una vicenda di sangue squisitamente violenta e soddisfacente.

Come spesso accade, il doppiaggio giapponese regala performance di pregiatissima fattura, con alcune scene davvero potenti.

Dato il successo e la qualità del prodotto da un punto di vista tecnico, la visione è altamente consigliata ad ogni amante del genere, mentre Ninja Kamui viene già paragonato a colossi dell'industria come L'Attacco dei Giganti.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su