Ninja Kamui: il regista di Jujutsu Kasein svela nuovi dettagli intriganti

Sunghoo Park ha ottenuto un successo strabiliante grazie alla direzione dell'anime Jujutsu Kaisen, una delle serie più in voga degli ultimi anni. Prossimamente, un nuovo adattamento targato Adult Swim debutterà sul piccolo schermo e sarà proprio questo regista ad occuparsene.

Le aspettative sono molto alte per Ninja Kamui, il nuovo anime di AS con il regista di Jujutsu Kaisen. La notizia è arrivata durante il San Diego Comic-Con 2023, tenutosi in questi giorni, nel panel dedicato a canale di Cartoon Network.

Lo studio E&H Productions, appartenente proprio a Sunghoo Park, di cui è produttore esecutivo, si occuperà del progetto e sarà il primo di una lunga serie. In vista del primo trailer mostrato all'evento, il regista ha voluto dichiarare al pubblico i propri pensieri in merito all'opera.

Park ha esordito spiegando brevemente la trama dell'opera ai fan presenti: "Questa serie anime è un'opera originale in cui il protagonista, Higan, si vendica dell'organizzazione ninja che ha ucciso la sua famiglia".

Successivamente, ha illustrato le preoccupazioni iniziali che hanno avuto nel ricreare un anime di questo genere: "Abbiamo cercato di realizzare un anime d'azione e una trama diversi dai film esistenti basati sui ninja. Soprattutto per quanto riguarda l'azione, abbiamo cercato di combinare gli stili del live-action e dell'animazione. E credo che anche la musica e il doppiaggio siano punti importanti da apprezzare".

Ninja Kamui è attualmente in programma per Adult Swim nel 2024 e molto probabilmente arriverà in simulcast in Italia attraverso la piattaforma Prime Video.