I ninja di Konoha alle Olimpiadi! La sigla di Naruto accompagna una gara di equitazione

Il binomio Olimpiadi di Tokyo 2020 - anime, continua a regalare soddisfazioni al popolo otaku. A quanto pare, tra le diverse delegazioni vi è anche quella del Villaggio della Foglia: Naruto, Sakura e Jiraya hanno invaso i Giochi Olimpici!

A quanto pare, gli shinobi di Konoha si sono uniti alle nazionali più classiche e stanno prendendo parte alle diverse competizioni previste nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come potrete notare dai tweet in calce all'articolo, infatti, uno dei presentatori della TV giapponese ha indossato un simpatico costume da Jiraiya. Ma non solo, il ninja del Trio Leggendario è stato accompagnato anche da Naruto e Sakura.

Gli omaggi all'epica opera di Masashi Kishimoto non finiscono qui. Come fatto notare dalla pagina Instagram @ilsettimohokage, durante una gara di equitazione, nell'aria risuonavano le note della canzone Blue Bird di Ikimono Gakari, nota per essere la terza sigla di apertura dell'anime di Naruto Shippuden.

Questa edizione dei Giochi Olimpici non smette di stupire; prima di Naruto, sono stati Slam Dunk, per la pallacanestro, e L'Attacco dei Giganti, per il tiro con l'arco, ad apparire durante le varie competizioni. Quale altro anime potrebbe apparire durante le Olimpiadi di Tokyo 2020? Nel mentre, vi ricordiamo che gli episodi doppiati in italiano di Naruto Shippuden giungono al termine, ma che un nuovo battle shonen sta per arrivare su Italia 2.