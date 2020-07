Da Nisekoi a Date A Live, la Top 10 delle migliori protagoniste degli harem secondo i fan

Quello degli harem è uno dei sottogeneri più in voga per quanto riguarda gli anime, e negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse serie che, nonostante la premessa semplice, si sono rivelate capaci di raccontare una storia interessante con dei personaggi carismatici.

Per chi non avesse familiarità col genere, ricordiamo che vengono etichettati come "harem" tutti quegli anime in cui un protagonista maschile si trova amorosamente circondato da tre o più ragazze. Il tratto comune di questo tipo di serie è che, nonostante il protagonista sia di sesso maschile, l'interesse dei fan verte principalmente verso le sue spasimanti.

Un utente Reddit ha deciso, a tal proposito, di pubblicare una classifica sul social, realizzando una Top 10 delle migliori protagoniste degli harem basandosi sui voti degli utenti MyAnimeList. In calce potete dare un'occhiata alle dieci ragazze più votate.

La corona si posa sulla testa di Kurumi Tokisaki di Date A Live, seguita a ruota dall'apprezzatissima Rias Gremory di High School DxD e da Chitoge Kirisaki, co-protagonista di Nisekoi. In classifica trovano spazio anche Kosaki Onodera, la rivale di Chitoge, e due gemelle di The Quintessential Quintuplets. A tal proposito, è curioso vedere in lista Itsuki Nakano e non al sorella Nino, che sembrerebbe godere di una maggior popolarità all'interno della fanbase.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la classifica? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultime sulla quarta stagione di Date A Live, annunciata a sorpresa pochi mesi fa.