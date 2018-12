Nisekoi: Naoshi Komi regala ai fan una nuova illustrazione

Torna Nisekoi, il rom-com di successo che per cinque anni ha fatto sorridere e commuovere i lettori di Shonen Jump. In occasione dell'uscita del film, attesa per il 21 dicembre in Giappone, l'autore della serie Naoshi Komi omaggia l'adattamento regalando ai fan un disegno che ricalca la composizione della locandina promozionale del live action.

Possiamo infatti vedere i personaggi del film su una finta copertina della rivista più famosa del Giappone con la presenza di Raku Ichijo, il protagonista maschile, e le tre contendenti Kosaki Onodera, Marika Tachibana e Chitoge Kirisaki. Raku dovrà capire il segreto e le origini del medaglione che indossa da quando era piccolo e qual è tra le tre la ragazza che promise di sposare. Nel suo percorso verrà supportato da Shuu Maiko, compagno di scuola e migliore amico, e ostacolato da Claude, gangster della famiglia Kirisaki.

Nisekoi tornerà, dopo un'assenza di oltre due anni, sulla rivista che gli ha dato i natali per un capitolo speciale scritto e disegnato dallo stesso autore. La serie conclusasi nel 2016 con 25 volumi totali, ha ricevuto anche diversi adattamenti animati e spin-off, tra i quali Magical Patissière Kosaki-chan!!, disegnato dall'allievo Tsutsui Taishi che in questi giorni è pubblicato sulla stessa rivista.