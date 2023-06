Nisekoi ritorna: il manga inizia con una nuova edizione, ci sarà un finale speciale

Nisekoi è una serie manga scritta e disegnata da Naoshi Komi che fu pubblicata su Weekly Shonen Jump per diversi anni, dal 2011 al 2016. Sono stati quattro anni intensi e dove la storia riscosse ottimi consensi sia per quanto riguarda i sondaggi di popolarità che per la vendita dei volumi, che poi portarono anche a realizzare un anime.

La storia ruota attorno a Raku Ichijo, un giovane studente delle scuole superiori figlio di una banda di yakuza che si trova coinvolto in un finto fidanzamento con Chitoge Kirisaki, una ragazza proveniente da una famiglia criminale. Il motivo dietro questa finta relazione è quello di unire le due famiglie e porre fine alla rivalità tra di loro. I due ragazzi si troveranno quindi a reggere questo falso amore, un "Nisekoi" che poi sfocia in sentimenti sinceri.

A distanza di diversi anni dalla conclusione, Shueisha e l'autore hanno organizzato una nuova edizione di Nisekoi. I 25 volumi verranno raccolti in 14 volumi, ma questa bunkoban avrà anche un quindicesimo e sedicesimo volume. Infatti, gli ultimi due bunko accoglieranno le due light novel della serie in formato manga e in aggiunta ci sarà un capitolo speciale. Infatti, Nisekoi riceverà un finale extra ambientato dieci anni dopo la conclusione della storia originale.

I primi due volumi verranno resi disponibili il 16 giugno in Giappone, mentre nei mesi successivi ogni volume arriverà il 18 di ogni mese. Ritorna così Nisekoi dopo anni dall'ultimo extra