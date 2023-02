Nobiltà Contadina: l'anime autobiografico di Hiromu Arakawa arriverà nel 2023

Hiromu Arakawa ha firmato molti manga, tra cui il celebre Fullmetal Alchemist, e nel corso degli anni della sua carriera, iniziata nel 1999 con la pubblicazione di Stray Dog, ha cercato di lanciarsi in progetti sempre diversi. Tra questi spicca Nobiltà Contadina, serie con elementi autobiografici, di cui arriverà un anime nel corso del 2023.

Pubblicata a partire dal dicembre del 2006, la serie Hyakusho Kizoku conta attualmente sette tankobon, tutti contenenti storie dai toni leggeri, simpatici, basate però su esperienze vissute in prima persona dall’autrice, quando abitava ad Hokkaido e trascorreva le giornate nella fattoria di famiglia.

Nonostante la travagliata storia editoriale, e i continui trasferimenti da una rivista all’altra, a causa dell’irregolarità con cui vengono pubblicati i capitoli, la serie ha riscosso un discreto successo in Giappone. Una popolarità che nell’ottobre del 2022 ha portato all’annuncio di una trasposizione animata. Ad oggi non si sa ancora quale sarà lo studio ad occuparsi dell’adattamento, o se sarà coinvolta in prima persona l’autrice, vista la componente autobiografica nei racconti, è stato però specificato che debutterà a luglio 2023.

La conferma è arrivata sulla rivista Kurokawa, come riportato nel post di @MangaMoguraRE, fonte piuttosto affidabile sulle ultime novità del settore, presente in fondo alla pagina. Cosa ne pensate di questa serie? Sareste curiosi di vederla? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, vi lasciamo alla nostra recensione dell'anime di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, disponibile su Prime Video col doppiaggio in italiano.