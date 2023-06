Nobiltà Contadina: l'anime autobiografico di Hiromu Arakawa in un nuovo trailer

Era il 27 febbraio 2022 quando veniva confermata la produzione dell'anime di Nobiltà Contadina breve serie in cui la mangaka Hiromu Arakawa, conosciuta principalmente per il capolavoro Fullmetal Alchemist, raccontava le sue esperienze nella fattoria di famiglia, e ora finalmente è stata rivelata la data d’uscita dell’anime tramite un nuovo trailer.

Prima di lanciarsi nel competitivo settore del fumetto giapponese, la giovane Arakawa passava le giornate ad Hokkaido a prendersi cura degli animali, e gli appassionati del suo lavoro hanno potuto ripercorrere i ricordi e le avventure narrate da lei stessa nella serie Nobilità Contadina, caratterizzata da forti elementi autobiografici, scene incredibilmente divertenti e intermezzi comici.

Pubblicata inizialmente sulla rivista Un Poco, a partire dal 28 dicembre 2006, e poi passata sulle pagine di Wings, edita da Shinshokan, la serie conta attualmente solo sette volumi, ultimo dei quali arrivato sul mercato nell’ottobre del 2021, e a discapito di questa marcata irregolarità nell’uscita dei nuovi capitoli, per cui va considerata anche la mole di altri impegni e coinvolgimenti in altre serie da parte dell’autrice, lo studio d’animazione Pie in the Sky e il regista e adattatore del materiale originale per la trasposizione animata, Yutaro Sawada, sono stati entusiasti nel realizzare la serie.

L’anime di Nobiltà Contadina debutterà il 7 luglio 2023, come confermato dal breve trailer riportato in cima alla pagina, dove emergono immediatamente l’aspetto ilare e i toni leggeri dell’opera. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un doppio cosplay dedicato a Ed e Al Elric, e ad una maestosa statua da collezione dei due protagonisti targata Prime 1.