Nobiltà Contadina diventerà un anime: la vita di Hiromu Arakawa raccontata in TV

Hiromu Arakawa è una delle autrici più famose del panorama internazionale. In particolare la sua fama deriva da un Fullmetal Alchemist ancora al centro dell'attenzione con diversi progetti sia cinematografici che teatrali. Ma il suo nome non è legato soltanto a quest'opera: tra le tante, c'è anche Nobiltà Contadina.

Durante la produzione di Fullmetal Alchemist, Hiromu Arakawa decise di iniziare un altro manga, con cadenza irregolare e che raccontasse la sua vita prima di diventare una mangaka. Infatti, la donna è molto legata alle sue radici bucoliche, con una vita molto legata alla fattoria di famiglia in Hokkaido. Un contesto che poi si è rivisto anche nel pluripremiato Silver Spoon, che però è più romanzato.

I fan della Arakawa ora potranno godersi anche Nobiltà Contadina in versione anime. È stato infatti annunciato un adattamento dalla casa editrice Shinshokan, che ha deciso di rivelare la produzione durante un evento dedicato al manga all'università di Tokyo, nella facoltà di agricoltura. Quindi i sette anni di vita e di lavoro nelle fattorie dell'Hokkaido di Hiromu Arakawa saranno protagonisti di alcuni episodi. Il manga al momento ha sette volumi ed è ancora in corso, pubblicato con cadenza irregolare, ed è disponibile anche in Italia con Planet Manga.