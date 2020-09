Noblesse in anteprima: ecco cinque minuti del primo episodio con i sottotitoli in italiano

A poco meno di un mese dal debutto ufficiale di Noblesse, Crunchyroll ha deciso di mostrare in anteprima cinque minuti estratti dalla premiere, in modo da promuovere nel più efficace dei modi il suo nuovo anime originale. Qui sopra potete dare un'occhiata al video, disponibile con i sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Crunchyroll Italia.

Nel caso in cui non foste familiari con l'opera, vi ricordiamo che Noblesse è un Webtoon scritto da Son Jae-Ho dal 2007 al 2019, composto da ben 545 capitoli. L'anime ha principalmente la funzione di pubblicizzare il webtoon, dunque difficilmente la prima stagione sarà composta da più di 12 episodi.

La storia viene così descritta dal sito streaming: "Raizel si risveglia dopo un letargo durato 820 anni. Detiene il titolo speciale di Noblesse, un Nobile dal sangue puro e protettore di tutti i suoi pari. Per proteggere Raizel, il suo servitore Frankenstein lo iscrive al liceo Ye Ran in cui impara i ritmi della vita quotidiana degli umani, grazie ai suoi compagni di classe. Comunque un'organizzazione segreta, The Union, progetta di conquistare il mondo inviando umani modificati e invadendo sempre di più la vita di Raizel, costringendolo a utilizzare il suo immane potere per proteggere chi gli sta accanto... Dopo 820 anni di intrighi, i segreti riguardanti il suo torpore sono stati finalmente rivelati, ha così inizio il ruolo di guardiano di Raizel come Noblesse!".

E voi cosa ne pensate di questi primi cinque minuti? Vi intriga questa nuova serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste vedere qualcosa di più invece, vi rimandiamo al trailer di Noblesse condiviso lo scorso agosto.