Noblesse arriva su Crunchyroll Italia ad ottobre, mostrato a sorpresa il primo trailer

Crunchyroll non si ferma più, e dopo l'annuncio di ieri legato all'arrivo in simulcast di Jujutsu Kaisen, ha svelato a sorpresa anche il mese d'uscita del terzo Crunchyroll Original. Noblesse, nuova serie tratta dall'omonimo Webtoon di Son Jae-Ho, debutterà in tutto il mondo nel mese di ottobre, come conferma il trailer visibile qui sopra.

La storia, casomai non aveste familiarità con l'opera originale, viene così descritta dal sito streaming: "Raizel si risveglia dopo un letargo durato 820 anni. Detiene il titolo speciale di Noblesse, un Nobile dal sangue puro e protettore di tutti i suoi pari. Per proteggere Raizel, il suo servitore Frankenstein lo iscrive al liceo Ye Ran in cui impara i ritmi della vita quotidiana degli umani, grazie ai suoi compagni di classe. Comunque un'organizzazione segreta, The Union, progetta di conquistare il mondo inviando umani modificati e invadendo sempre di più la vita di Raizel, costringendolo a utilizzare il suo immane potere per proteggere chi gli sta accanto... Dopo 820 anni di intrighi, i segreti riguardanti il suo torpore sono stati finalmente rivelati, ha così inizio il ruolo di guardiano di Raizel come Noblesse!".

L'opera originale si è conclusa nel gennaio del 2019 con la pubblicazione del capitolo 545, dopo ben 12 anni di serializzazione. La prima stagione dell'adattamento anime dovrebbe essere composta da 12 episodi. In calce potete anche dare un'occhiata alla prima key visual, pubblicata pochi istanti fa.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste sapere quali sono le altre serie in arrivo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer degli otto Crunchyroll Originals.