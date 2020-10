Noblesse, la sfida tra Raizel e l'Unione ha inizio: il 1° episodio è live su Crunchyroll

Noblesse, il nuovo anime originale Crunchyroll realizzato da Production I.G, ha finalmente fatto il suo debutto sulla piattaforma con il primo dei tredici episodi che comporranno la prima stagione. La premiere è ora disponibile su Crunchyroll per tutti gli abbonati al servizio, anche con i sottotitoli in italiano.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Raizel si risveglia dopo un letargo durato 820 anni. Detiene il titolo speciale di Noblesse, un Nobile dal sangue puro e protettore di tutti i suoi pari. Per proteggere Raizel, il suo servitore Frankenstein lo iscrive al liceo Ye Ran in cui impara i ritmi della vita quotidiana degli umani, grazie ai suoi compagni di classe. Comunque un'organizzazione segreta, The Union, progetta di conquistare il mondo inviando umani modificati e invadendo sempre di più la vita di Raizel, costringendolo a utilizzare il suo immane potere per proteggere chi gli sta accanto... Dopo 820 anni di intrighi, i segreti riguardanti il suo torpore sono stati finalmente rivelati, ha così inizio il ruolo di guardiano di Raizel come Noblesse!".

La prima puntata è intitolata "Cose da proteggere / Ordinary" e adatta i primi capitoli del Webtoon, in cui viene raccontato il risveglio di Raizel e il suo ingresso alla Ye Ran High School. L'opera originale conta oltre 540 capitoli disponibili e, considerato il lavoro svolto con Tower of God e The God of High School, i primi tredici episodi potrebbero arrivare ad adattarne i primi novanta. Un OVA, intitolato Noblesse: Awakening, è attualmente disponibile sulla piattaforma e racconta gli eventi precedenti la premiere.

Vi ricordiamo che la prima puntata è visibile solo per gli abbonati al servizio. Nel caso in cui non foste iscritti e aveste già sfruttato la prova gratuita, dunque, dovrete aspettare il 14 ottobre 2020 per vedere gratuitamente il primo episodio.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto la premiere? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al palinsesto autunnale di Crunchyroll Italia.