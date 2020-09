Noblesse: svelata la data di debutto dell'anime targato Crunchyroll

Crunchyroll sta apportando una rivoluzione nel mondo degli anime introducendo in Giappone storie tratte dai manhwa coreani. Con gli annunci Crunchyroll di febbraio eravamo stati introdotti, oltre a Tower of God, anche a God of High School e a Noblesse: Awakening.

Il primo di questi si è concluso mentre il secondo è in corso. Ma a ottobre sarà il turno di Noblesse, il terzo titolo tratto da un manhwa. Crunchyroll ha rivelato al Virtual Crunchyroll Expo che l'anime tratto dal racconto di Jeho Son e Kwangsu Lee debutterà il 6 ottobre sulla piattaforma alle ore 9 EDT. L'anime di Noblesse sarà disponibile negli USA, America Centrale e America Latina, Europa (tra cui l'Italia), Africa, Oceania e Medio Oriente.

Insieme a queste informazioni, Crunchyroll ha condiviso una nuova key visual su Noblesse che potete osservare alla fonte. In aggiunta, i due autori hanno comunicato che "stanno preparando una nuova storia e un'aggiunta". L'anime sarà diretto da Yasutaka Yamamoto (Hinomaru Zumo, Squid Girl 2) e sarà prodotto congiuntamente da Crunchyroll e Webtoon, così come i lavori precedenti. A occuparsi dell'animazione c'è Production IG. Kim Jae-Joong sarà invece l'interprete della theme song e opening "Breaking Dawn".