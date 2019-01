Nobunaga Sensei no Osanazuma, annunciata la opening theme della serie

Dopo l'annuncio ufficiale, rilasciato nel mese di dicembre scorso, dell'adattamento animato televisivo del manga Nobunaga Sensei no Osanazuma di Azure Konno, il sito ufficiale ha confermato la collaborazione con un gruppo idol per l'esecuzione della opening theme.

Saranno infatti le cantanti Moe Toyota e Miku Itō delle Pyxis a eseguire la sigla di apertura dell'anime Nobunaga Sensei no Osanazuma (Mr. Nobunaga's Young Bride) intitolata "Aiseyo Minna, Hai!". I testi della canzone sono opera di Aki Hata, mentre Tom-H@ck si è occupato della composizione e arrangiamento della canzone.

Come già anticipato, la serie animata farà il suo debutto ufficiale ad aprile 2019 e vedrà nei panni del professor Nobunaga Oda il doppiatore Kōdai Sakai. Al suo fianco ci saranno le attrici Akari Uehara e Ari Ozawa, nei panni rispettivamente delle due protagoniste femminili Saitō Kichō e Ikoma Kitsuno. L'anime sarà diretto da Noriyoshi Sasaki (Ojisan to Marshmallow, My Wife is the Student Council President+!, King's Game The Animation, Holmes of Kyoto) presso lo studio Seven (Akame ga Kill!), della sceneggiatura se ne occuperà Arikura Akira (Shūdengo, Capsule Hotel de, Jōshi ni Binetsu Tsutawaru Yoru.) mentre Takashi Nishikawa (direttore d'animazione di Strange+, Holmes of Kyoto) curerà il character design.

Ricordiamo che l'autrice Azure Konno ha pubblicato il manga sulle pagine della rivista Monthly Action di Futabasha a maggio del 2017. Quest'opera non è la prima rilasciata dall'autrice, infatti ha già avuto diverse esperienze nel mondo dei manga.