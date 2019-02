Nobunaga Sensei no Osanazuma, la cantante Rika Tachibana eseguirà la sigla di chiusura!

Tra le serie annunciate per questo 2019 c'è Nobunaga Sensei no Osanazuma, adattamento animato tratto dall'omonimo manga di Azure Konno. Dopo un breve silenzio, il sito ufficiale ha pubblicato nuove informazioni relative all'anime.

Dopo l'annuncio della produzione della serie animata Nobunaga Sensei no Osanazuma (tradotto in inglese Mr. Nobunaga's Young Bride), ora disponiamo anche del nome della cantante che eseguirà la sigla finale. Sarà infatti la giovane Rika Tachibana ad eseguire l'ending intitolata "Returner Butterfly". Per la opening theme, intitolata "Aiseyo Minna, Hai!", ricordiamo che sono state scelte le cantanti Moe Toyota e Miku Itō delle Pyxis.

L'anime verrà presentato in anteprima sul piccolo schermo l'8 aprile prossimo alle 12:00 a.m. sul canale Tokyo MX. Al momento è stato confermato il seguente cast:

Kōdai Sakai nei panni di Nobunaga Oda

Akari Uehara nei panni di Saitō Kichō

Ari Ozawa nei panni di Ikoma Kitsuno

Konomi Yūzaki nei panni di Mayu Biwajima

Marika Tanaka nei panni di Yuri Hoshigaoka

Moe Toyota nei panni di Anna Atsuta

Suzuna Kinoshita nei panni di Ichika Oda

La storia del manga shojo si concentra su Nobunaga, un'insegnante della scuola media che sogna costantemente di una bella ragazza. Un giorno, Kichō, la quattordicenne moglie del vero signore della guerra del periodo Sengoku, Oda Nobunaga, appare di fronte a lui dopo aver apparentemente viaggiato nel tempo. Che cosa combinerà questa giovane donna e cosa mai vorrà dal povero professore?

A dirigere tale progetto troviamo Noriyoshi Sasaki, presso lo studio Seven. Tra lo staff figurano anche Arikura Arika e Takashi Nishikawa. Chi di voi conosce già il manga? Seguirete questa nuova serie?