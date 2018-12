Nobunaga Sensei no Osanazuma: il manga di Azure Konno diventerà un anime

La casa editrice Futabasha ha annunciato che il manga di Azure Konno Nobunaga Sensei no Osanazuma, sarà adattato in anime. La rivista Monthly Action ha già divulgato alcune informazioni importanti.

Nobunaga Sensei no Osanazuma, traducibile in italiano con "La giovane moglie del professor Nobunaga", andrà in onda da aprile 2019 e seguirà le disavventure scolastiche del professor Oda Nobunaga, un giovane insegnante amante dei videogiochi bishojo che spera sempre nell'apparizione di una giovane e bella donna davanti a lui. Un giorno, Kicho, la moglie quattordicenne del personaggio storico Oda Nobunaga del periodo Sengoku, viene coinvolta in un viaggio del tempo e appare centinaia di anni dopo, proprio davanti all'insegnante omonimo del marito. Convinta di avere davanti il vero marito, la ragazza cercherà di convincere il professore a metterla incinta.

La rivista ha anche annunciato l'elenco di doppiatori che parteciperà all'anime di Nobunaga Sensei no Osanazuma: Kodai Sakai (Capitan Tsubasa) si occuperà di dare la voce al protagonista mentre Akari Uehara (Mitsuboshi Colors) darà la propria a Kicho Saito, protagonista femminile, Ari Ozawa (Flying Witch, Hinamatsuri) interpreterà Kitsuno Ikoma, la concubina dell'Oda Nobunaga storico. L'anime sarà diretto da Noriyoshi Sasaki insieme allo studio Seven (Akame ga Kill!), Arikura Akira si occuperà della sceneggiatura mentre Takashi Nishikawa del character design.

L'autrice del manga Azure Konno ha cominciato la pubblicazione della serie su Monthly Action a marzo 2017, col terzo volume della collana in vendita dallo scorso mercoledì. Konno aveva già avuto diverse esperienze nel mondo dei manga, avendo pubblicato anche Koe de Oshigoto! dal 2008 al 2013 e Shiritsu Hakanai Gakuen dal 2013 al 2015.