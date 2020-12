Noelle di Black Clover in un magico cosplay di Katx

I personaggi del Toro Nero, uno del gruppo di cavalieri magici che compongono le forze del regno di Clover, sono un gruppo di scalmanati composto dalle personalità più particolari. Tra i primi di questi che il protagonista di Black Clover, Asta, conobbe nelle fasi iniziali del manga ci fu Noelle Silva.

Capelli lunghi e argentati, spesso acconciati in due codini laterali, sangue blu per la sua discendenza nobile, magia dell'acqua e un caratterino tipico da tsundere, Noelle è diventata in fretta uno dei personaggi più amati di Black Clover oltre che la sua figura femminile più di rilievo. Col tempo, Noelle si innamora di Asta anche se spesso non vuole dare conferma di questi sentimenti.

La sua magia dell'acqua è difficile da controllare ma esplosiva e la ragazza farà di tutto per usare il proprio potere per aiutare i suoi amici. Ma vediamo ora come sarebbe Noelle nella vita vera con un cosplay, realizzato da Katx. In basso possiamo vedere la foto con la giovane maga mentre indossa i classici abiti con cui la vediamo durante l'anime di Black Clover.

Mentre prova ad evocare dell'acqua con la sua bacchetta, sorride indossando il vestito bianco e rosa lungo con sopra la giacca nera con il logo del Toro Nero ricamato sopra. Anche Kleiner Pixel ci presentò il suo cosplay di Noelle con tanto di tutorial.