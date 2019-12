Noelle di Black Clover è pronta al combattimento in questo incredibile cosplay

Gli ultimi archi narrativi di Black Clover, famoso e apprezzato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yuki Tabata, sono indubbiamente quelli che più di tutti gli altri hanno spinto l'acceleratore sui protagonisti, mettendone in mostra il vero carisma e i vari dettagli che li contraddistinguono.

Quando in un'opera è presente un cast di così grande portata, diviene difficile individuare delle preferenze da parte del pubblico, eppure in questo caso è facile trovare in Noelle Silva una sorta di colonna portante, uno dei personaggi che più di ogni altro ha saputo conquistare i fan dell'opera. Nel corso della sua lunghissima corsa, Noelle è infatti stata protagonista di un'importante crescita, da maga inizialmente incapace di utilizzare i suoi poteri ad abile guerriera con molta più fiducia in sé stessa.

In particolare, però, Noelle ha saputo imprimersi con forza nelle menti del pubblico con il sopraggiungere della sua nuova e più potente forma, ovvero vestita con il suo abito da Valchiria, un'armatura costituita da magia e acqua. Ebbene, l'utente Instagram @kunoichi_erichan ha voluto omaggiare Noelle con un cosplay dedicato proprio a questa particolare forma "attivabile" dalla nostra eroina, con un risultato finale a dir poco splendido, come visionabile nell'immagine a fondo news, che vede un attento lavoro nella riproduzione di abiti, arma e capigliatura che caratterizzano Noelle.

Giusto recentemente, inoltre, è stato rivelato che Black Clover vedrà presto importanti rivelazioni nei confronti di uno dei personaggi. La rivelazione è tra l'altro giunta poco dopo l'annuncio che il manga di Black Clover avrebbe visto un cambio di editor.