Noia da quarantena? Upper Comics regala 15 numeri della sua rivista mensile 'Upper Ground'

Upper Comics ha confermato, pochi minuti fa, la distribuzione gratuita di ben 15 numeri del suo mensile "Upper Ground", la rivista digitale nata nel 2017 in cui la casa editrice pubblica storie di diversi artisti italiani e non. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa ufficiale inviatoci pochi istanti fa.

"Per far fronte al periodo di emergenza che sta attraversando l’Italia, anche Upper Comics ha deciso di mettere a disposizione di tutti i lettori, soprattutto i più giovani, 15 numeri del loro magazine digitale Upper Ground. Upper Ground è una rivista mensile nata nel 2017 contenente tutte le serie per ragazzi pubblicate dall’editore in vari capitoli. Oltre alle storie è possibile trovare anteprime, curiosità e i messaggi degli autori.

La serializzazione della rivista era stata interrotta a Giugno 2018, ma l’editore ha deciso di riprenderla dal prossimo mese, con il numero 19 che sarà pubblicato già il 5 di Aprile. Un ottimo modo per festeggiare la fine della quarantena.

Presenti già dal n.19 saranno le serie:

AEthernal , Cap. 7

, Cap. 7 Almost Dead , Cap. 7

, Cap. 7 Fr33d0m , Cap. 3

, Cap. 3 Tales from Time, Cap. 4

Sempre nel numero 19 saranno annunciate due nuove serie, in aggiunta nei seguenti due mesi. Sarà possibile registrarsi al servizio in abbonamento con una cifra simbolica di 13€ annui (1€ per ogni uscita), o con un abbonamento a vita di 99€".

Potete dare un'occhiata ai numeri gratuiti cliccando sopra il link reperibile in calce.

Cosa ne pensate? Recupererete questi fumetti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste dare un'occhiata a maggiori iniziative a tema Coronavirus invece, vi rimandiamo all'ultimo Comunicato Stampa di Edizioni BD e alla news riguardante il Salone online del fumetto di It Comics.