Nominati i dieci candidati per la quindicesima edizione del premio Manga Taisho

La commissione esecutiva per la quindicesima edizione del premio Manga Taisho, ha formalmente annunciato i dieci candidati che si andranno a contendere l’ambitissimo titolo. Tra le nomination, troviamo tre opere che hanno partecipato già alla precedente edizione, ricordiamo vinta da Frieren: Oltre la fine del viaggio.

Il Manga Taisho è un concorso annuale che, dal 2008, premia i migliori manga. A giudicare l’opera dell’anno, che può contare un massimo di otto volumi all’attivo, così da promuovere titoli recenti, è un comitato formato da personale di fumetterie giapponesi. L’edizione 2022 ha visto 99 persone, nominare dieci manga tra una selezione di 235 titoli. I 10 finalisti del concorso sono:

• Umi ga Hashiru Endroll di John Tarachine;

• Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari (già nominato lo scorso anno);

• Onna no Sono no Hoshi di Yama Wayama (già nominato lo scorso anno);

• Jitenshaya-san no Takahashi-kun di Arare Matsumushi;

• Darwin Jihen di Shun Umezawa;

• Dandadan di Yukinobu Tatsu;

• Chi: Chikyu no Undo ni Tsuite di Uoto (già nominato lo scorso anno);

• Trillion Game di Ryoichi Ikegami e Riichirou Inagaki;

• Hirayasumi di Keigo Shinzo;

• Look Back di Tatsuki Fujimoto.

Il vincitore del premio sarà annunciato durante una gloriosa cerimonia di premiazione che si terrà, al termine di un secondo turno di votazioni, tra la metà e la fine del mese di marzo 2022. Tra i vincitori delle edizioni precedenti vi sono opere rinomate come Blue Period (2020), Beastars (2018) e Golden Kamuy (2016). Il vincitore della prima edizione del 2008 è stato Gaku – Minna no Yama.

