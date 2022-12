Tra le nomination dei Golden Globe c'è un anime: Inu-Oh tra i migliori film d'animazione

Assieme al premio Oscar e al premio Emmy, il Golden Globe Awards è il riconoscimento più ambito nel settore della cinematografia e televisivo. Istituito dal 1944, e dal 1956 per la televisione, l'80° edizione include anche un anime. Inu-Oh è tra i cinque candidati per il premio "miglior film d'animazione".

Una giuria di circa novanta illustri giornalisti assegnerà presto i premi Golden Globe. Da poche ore è stato stilato l'elenco dei candidati alla vittoria e il premio "miglior film d'animazione" ha fatto notizia. Tra i cinque contendenti a questo riconoscimento vi è un film anime giapponese.

Il premio "miglior film d'animazione" dei Golden Globe 2023 è conteso da Pinocchio di Guillermo Del Toro, Turning Red della Disney, Puss in Boots: The Last Wish, Marcel the Shell with Shoes on e un altro candidato inatteso. Inu-Oh si contende la vittoria dei Golden Globe Awards.

Inu-Oh, splendido film anime del regista Masaaki Yuasa e prodotto da Science SARU, racconta la storia di un'amicizia unica. Il ballerino chiamato Inu-Oh stringe amicizia con il musicista cieco di nome Tomona. Nonostante le differenze, i due usano il loro talento per dimostrare che gli attuali valori della società sono sbagliati. Inu-Oh è uscito in Giappone a maggio e ha raccolto i consensi di pubblico e critica. Questa è la seconda nomination per un film anime ai Golden Globes. Il primo candidato fu Mirai, che nel 2018 uscì sconfitto da Spider-Man: Into the Spider-Verse. Vi salutiamo lasciandovi a un trailer di Inu-Oh.