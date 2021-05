Non solo Berserk: anche Duranki di Kentaro Miura è ancora in pausa

Kentaro Miura è un mangaka molto conosciuto, in particolare per Berserk. Tra alti e bassi, l'opera continua dal 1989 con tantissime pause tra un capitolo e l'altro. Queste sono croce e delizia per i lettori che si sono ormai abituati a un ritmo di pubblicazione altalenante. Ma questo non vale solo per Berserk, dato che anche Duranki è in pausa.

La rivista Young Animal Zero, sorella minore di Young Animal dove da decenni viene pubblicato Berserk, ha confermato ai lettori che Duranki non uscirà nel numero 6-2021 programmato per l'8 maggio 2021. Il nuovo manga di Kentaro Miura e Studio Gaga aveva fatto sollevare più di un sopracciglio al pubblico, considerato che già Berserk veniva pubblicato in modo incostante, e infatti sono pochi i capitoli pubblicati di Duranki negli ultimi due anni. Il sesto e ultimo capitolo finora pubblicato uscì infatti a maggio 2020 e, pertanto, a breve il manga compirà ben un anno di pausa.

Sembra quindi che Kentaro Miura non sia riuscito a effettuare una pubblicazione sul genere di Gigantomakhia, manga di pochi capitoli e raccolto in un volume unico e con un'uscita fissa e regolare. Duranki è destinato a durare un tempo infinito quanto Berserk? Solo i prossimi mesi ci diranno se la pubblicazione riprenderà in modo costante.