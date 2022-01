Non solo Bleach: in arrivo quest'anno novità per Burn the Witch

Tite Kubo è tornato a lavorare a pieno regime e il 2022 si prospetta per lui un anno piuttosto importante in termini di produttività. Attualmente, infatti, il sensei sta dedicato i suoi sforzi sia alla nuova stagione di Bleach che al ritorno di Burn the Witch.

Negli ultimi mesi Burn the Witch è tornato a far parlare di sé anche in Italia, soprattutto a seguito dell'acquisizione dei diritti del manga da parte di Planet Manga che distribuirà nel nostro Paese l'ultimo lavoro di Kubo.

In occasione del messaggio di capodanno rilasciato dal Klub Outside, il fan club aperto proprio da Tite Kubo, sono state promesse novità per l'altro progetto dell'autore, a parte Bleach, durante il corso del 2022. Un estratto del messaggio recita quanto segue: "Ci sarà un adattamento anime della Saga della Guerra Millenaria di Bleach, annunciato al Jump Festa 2022, e per questo ci sarà da divertirsi insieme per quanto riguarda "Bleach" quest'anno. Vorremmo inoltre annunciare nuove informazioni su Burn the Witch, quindi continuate a seguirci!"

Probabilmente si tratta di novità in merito al secondo volume o alla nuova stagione, se non addirittura entrambi, tuttavia vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori informazioni. E voi, invece, che aspettative avete quest'anno per Burn the Witch? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.