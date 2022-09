Non solo Demon Slayer e Bleach: il programma completo dell'Aniplex Online Fest 2022

Il 24 settembre 2022 si terrà una delle manifestazioni più importanti del settore, l'edizione annuale dell'Aniplex Online Fest. Nel corso dell'evento arriveranno importanti novità riguardanti le più attese serie anime, come ad esempio Demon Slayer o Bleach, ma non solo. Ecco il programma completo del festival.

Manca ormai pochissimo alla grande manifestazione che mostrerà alcuni degli adattamenti più desiderati del prossimo periodo. All'evento organizzato da Aniplex e sponsorizzato da Sony Music Entertainment, che si terrà in presenza al PACIFICO Yokohama National Convention Hall, o tramite live streaming trasmessa sul canale YouTube ufficiale, verranno annunciate grosse novità riguardanti produzioni anime come My Dress-up Darling, oltre che "molteplici annunci" ancora da scoprire, come rivelato dal Twitter @somoskudasai.

I protagonisti dell'Aniplex Online Fest 2022 del 24 settembre sono, tra gli altri, Berserk : l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition, NieR: Automata, Solo Levelling, Rurouni Kenshin e Mashle: Magic and Muscle. Ad aprire la cerimonia sarà però un concerto. L'opening dell'Aniplex Online Fest 2022 è il Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Orchetra Concert AOF Special Edition. Nel video presente nella parte alta dell'articolo trovate il programma completo dell'Aniplex Online Fest 2022 e la line-up di artisti che parteciperà all'evento. Ovviamente, non mancheremo di aggiornarvi su tutti gli annunci che verranno effettuati nel corso della manifestazione.