Non dimenticare il 3 ottobre: ricordando Fullmetal Alchemist

FullMetal Alchemist è una storia che ha commosso milioni di fan in tutto il mondo e, ancora oggi, continua ad accompagnare l'infanzia di numerose generazioni. Le avventure di Ed e Al alla ricerca di una cura per tornare nei loro corpi continua ad essere un'icona del mondo dell'animazione che merita di essere ricordata.

Nonostante l'opera originale sia terminata ormai da tanti anni, i fan continuano a supportare il capolavoro di Hiroumu Arakawa continuando ad alimentare una popolarità già di per sé straordinaria. Vi basti pensare, a tal proposito, che FullMetal Alchemist è stata preferita a ONE PIECE in un recente sondaggio a cui hanno partecipato migliaia di appassionati.

Ad ogni modo, la giornata di oggi è una data importante per il franchise poiché il 3 ottobre 1911 Ed e Al si scontrarono con la crudeltà della vita in cui un puro e innocente sogno si trasformò nel peggiore degli incubi. Quel monito inciso sul distintivo da alchimista di stato del protagonista ha un significato ben preciso poiché gli ricorda gli errori del passato e la sua responsabilità di trovare un modo per restituire al fratello il corpo perduto. Con il tempo il suo orologio è diventato un simbolo del franchise, una ricorrenza appartenente a uno dei titoli più iconici del mondo dell'animazione nipponica.

E voi, invece, vi ricordate questa scena? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo esilarante aneddoto sul Colonnello Mustang.