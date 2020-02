Non c'è pace per Interspecies Reviewes, l'anime viene cancellato da un'altra emittente

Dopo aver spaccato la critica in due, Interspecies Reviewers ha ripreso a fronteggiare le polemiche del pubblico nipponico che ha costretto l'ennesima emittente televisiva a dover cancellare il progetto dal proprio palinsesto. Il futuro dell'anime sul piccolo schermo sembra ormai sempre più in bilico.

Il polverone che ha innalzato l'anime è di una portata talmente imponente che persino My Anime List è dovuta scendere in campo per regolare gli altissimi voti riservati alla serie. Ad ogni modo, la spiacevole situazione che sta investendo la produzione è derivata, a detta delle emittenti streaming e televisive, dai contenuti considerati "troppo spinti" per l'etica dei portali.

In molti, infatti, hanno lamentato ai colossi streaming di non utilizzare un filtro per maggiorenni per limitare determinati titoli al pubblico, onde evitare di dover cancellare la distribuzione della serie. D'altro canto, per quanto riguarda la distribuzione nelle tv nipponiche, i genitori si sono rivolti in massa contro le emittenti che hanno proposto nel proprio palinsesto opere tanto eccessive, nonostante l'orario disposto in tarda serata. Alla lunga sequela di canali che hanno dovuto cancellare l'anime di Interspecies Reviewers, dunque, si è aggiunto anche il canale Sun Tv, riducendo drasticamente la capillarità della distribuzione nazionale della serie.

Proposto sempre a una fetta meno ampia di pubblico l'adattamento televisivo dell'omonimo manga rischia fortemente la cancellazione definitiva da tutti i palinsesti, aprendo un caso destinato a coinvolgere tutte le future produzioni orientate in tal senso. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.