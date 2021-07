Non c'è pace per il live action di Your Name: un altro regista abbandona il progetto

Your Name è uno dei film legati all'industria dell'animazione più discussi e conosciuti al di fuori del Sol Levante, merito di una distribuzione incredibile che ha permesso alla pellicola di spodestare pilastri della cinematografia, su tutti diversi lungometraggi del maestro Hayao Miyazaki.

Il successo è stato tale che è stato commissionato persino un adattamento hollywoodiano di Your Name con il coinvolgimento dell'autore e di registi famosi. Tuttavia, sembrerebbe che ci siano dei problemi per la pellicola in uscita nel 2022 dal momento che il director, Lee Isaac Chung, ha deciso di abbandonare il progetto.

Questa non è la prima volta che il film affronta un problema così grande, più di un anno fa vi era infatti un altro regista incaricato di stare dietro la macchina da presa, ovvero Marc Webb (The Amazing Spider-Man), che per motivi non confermati ha abbandonato la stesura del live action. Non sappiamo chi prenderà ora le redini del film, né tantomeno se proseguirà visti i problemi che sta ricevendo in fase di produzione, in ogni caso eventuali aggiornamenti in merito alla faccenda li riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine. Vi consigliamo, dunque, di restare sintonizzati su Everyeye.it

In attesa di ulteriori novità, avete già letto le dichiarazioni dell'attore Jim Belushi che è rimasto estasiato dalla visione della pellicola originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.