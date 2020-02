Non c'è pace per My Hero Academia: anche il nuovo nome del Dr. Ujiko genera polemica

I fan non stanno più dando pietà a My Hero Academia e a Kohei Horikoshi, nemmeno dopo che il sensei ha cambiato il vero nome del Dr. Ujiko. Pare, infatti, che anche il nuovo nome attribuito al Dottore sia soggetto agli stessi problemi che lo hanno costretto a scuse ufficiali da parte della redazione e a prendere provvedimenti.

Anche Shuiesha è dovuta intervenire in merito alla faccenda, soprattutto a seguito di un polverone innalzato dai fan per via del nome del Dr. Ujiko, Shiga Maruta, involontariamente inerente a un crudele progetto avviato dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale. E sempre a proposito dell'evento che ha scosso il mondo negli anni '90 è giunta l'ennesima polemica nei riguardi del nuovo nome del Dottore, cambiato in "Kyudai Garaki".

La pronuncia del nome "Kyudai", infatti, è l'abbreviazione comunemente usata per Kyushu Daigaku, più conosciuta in inglese come "Kyushu University", localizzata nella città di Fukuoka. La prestigiosa accademia medica, infatti, è conosciuta per alcuni episodi di dissezione dal vivo nel 1945 di 8 americani catturati dall'aviazione imperiale. Secondo le testimonianze, infatti, nessuno degli otto aviatori americani sarebbe sopravvissuto a seguito di una serie di tremende torture che ci riserviamo di non nominare.

Ad ogni modo, qualora siate interessati a conoscere i dettagli delle torture vi rimandiamo all'articolo originale in calce alla notizia. Nè Horikoshi né Shuiesha hanno tuttora commentato quest'ultima polemica, ma vi terremo aggiornati qualcosa ci fossero novità in merito.