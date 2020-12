Non c'è pace per Tower of God: SIU torna in pausa e non per poco

Il 2020 è stato un anno particolarmente controverso per Tower of God. Se da un lato la prima stagione dell'anime su Crunchyroll ha dato nuova linfa vitale al mondo webtoon, dall'altra il fumetto omonimo è in pausa da ormai tanto tempo. Proprio quando la serie sembrava stesse per fare il suo ritorno ecco l'annuncio di una nuova e lunga pausa.

Solo qualche settimana fa SIU aveva promesso il ritorno a breve di Tower of God, seppur qualche slittamento della data aveva lasciato presagire spiacevoli novità in arrivo. Ma a dare il colpo di grazia alle speranze dei fan è stato l'autore stesso attraverso un comunicato diffuso sul proprio blog personale. Tagliando la testa al toro SIU ha confermato che il fumetto resterà in pausa per altri 6 mesi.

Dopo essersi scusato per l'attesa che i fan dovranno sopportare, nonostante abbia preparato già i primi 10 manoscritti dei prossimi capitoli, ha spiegato che i dolori al braccio destro si sono aggravati al punto tale da costringerlo a una visita in ospedale. Il medico lo ha intimato al riposo totale del braccio poiché sottoponendolo a ulteriori sforzi c'è il rischio di causare danni che potrebbero durare anche per tutta la vita. Con 6 mesi di riposo dovrebbe riuscire a "ripristinare" il braccio alla normalità e tornare a lavoro con più serenità e senza ulteriori dolori.

Ad ogni modo, considerando la sua dedizione al lavoro che lo hanno portato a 10 lunghi e ininterrotti anni di serializzazione, siamo certi che 6 mesi di riposo possano giovare allo stato di salute sia di SIU che di Tower of God.