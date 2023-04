'Non esiste solo Dragon Ball Z': le dure parole del regista dell'anime agli americani

Il Giappone è sempre stato un mondo a parte e, anche se con internet in molti si sono avvicinati al paese del Sol Levante, c'è comunque un certo distacco culturale ma anche di visione. Decenni fa, questa distanza era ancora più marcata, e ciò si vedeva anche nel modo in cui venivano trattati gli anime, anche quelli famosi come Dragon Ball.

Non è un segreto che la prima serie di Dragon Ball, quella con Goku bambino che iniziò il suo viaggio insieme a Bulma, venga spesso bistrattata in favore di Dragon Ball Z, seconda serie che ha visto Goku adulto combattere contro minacce galattiche sempre più potenti. In occidente, anche in Italia, viene spesso riproposto in TV quest'ultimo anime, lasciando da parte gli esordi dell'avventura del saiyan, con il suo picco più scanzonato e meno serio anche se ugualmente adrenalinico.

Nelle scorse ore proprio di questo ha parlato in un tweet il leggendario regista Yoshihiro Ueda, nome noto ai fan più sfegatati di Dragon Ball Z. Decine di episodi diretti per la prima serie, altrettanti per la saga Z e anche per quella GT, ma non ha fatto mancare il suo contributo con alcuni film e allo speciale Episode of Bardack.

Rivangando un vecchio episodio, risalente alla fine degli anni '90 o a inizio anni 2000, il regista Ueda racconta di come incontrò un fan americano e, parlando di Dragon Ball, questo fan gli menzionò soltanto Dragon Ball Z, ignorando la prima serie. "Apparteniamo a mondi diversi" ha scritto il regista, facendo quindi capire come le due serie siano state trattate in maniera completamente diversa.

Sicuramente la bellezza di Dragon Ball Z con i suoi scontri epici colpisce in maniera diversa rispetto allo stile avventuroso del primo Dragon Ball, ma ovviamente va tenuto in considerazione anche il modo in cui la prima serie fu trasmessa negli USA e nel resto del mondo, con episodi rimaneggiati e censurati o con cancellazioni impreviste. Secondo voi, al giorno d'oggi ha ancora ragione il regista Ueda o le cose sono cambiate?