Non solo Kagurabachi: altre due novità manga stanno conquistando Shonen Jump!

Da ormai diversi anni l'industria manga ruota attorno a opere importanti come ONE PIECE, Black Clover, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. I manga suddetti, tuttavia, sono tutti entrati nel loro arco narrativo finale e alcuni di questi finiranno già quest'anno. Shonen Jump è dunque alla ricerca di eredi.

Il futuro di Shonen Jump e Shueisha è ovviamente affidato a lui, la hit fenomeno che in questi ultimi mesi ha catalizzato su di sé tutti i riflettori. Kagurabachi potrebbe diventare il manga di maggior successo della storia, ma il pesante fardello di Shonen Jump non è affidato solamente sulle spalle del maestro Takeru Hokazono. Altre due novità manga stanno convincendo il pubblico.

La prima delle due è Mamayuyu di Yoshihiko Hayashi, manga che condivide diversi fattori in comune con Kagurabachi. I due manga sono cominciati entrambi nel settembre 2023 ed entrambi hanno fatto il pieno con il loro debutto. In Giappone, sono state esaurite tutte le copie messe sul mercato e sia di Kagurabachi che di Mamayuyu è in arrivo una ristampa. MamaYuyu è stato consigliato dall'autore di Jujutsu Kaisen Gege Akutami ed è disponibile alla lettura su MangaPlus con 20 capitoli pubblicati.

La seconda opera che si sta rivelando già un 'must' è più fresca. Parliamo di Astro Baby, che con un solo capitolo è già tra i più letti di MangaPlus. Dalla penna di Shiro Moriya, autrice di Soloist in a Cage, racconta di una remota città messa in quarantena a causa della diffusione di una misteriosa malattia che trasforma le persone in cannibali. È ancora presto per dire se queste tre opere riusciranno a replicare i successi dei Big 3 o del Dark Trio, ma l'avvio è più che promettente.