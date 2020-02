Non solo Kidd: nella prigione di ONE PIECE c'è anche un altro pirata che conosciamo già

Rufy è arrivato a Udon dopo aver perso la battaglia con Kaido. Il protagonista di ONE PIECE, ferito e ammanettato, si è ritrovato in cella con un personaggio di grande spessore come Eustass Kidd, altra Supernova e rivale. Ma la prigione governata dall'imperatore nasconde ancora tante sorprese e personaggi, alcuni dei quali di vecchia data.

L'episodio 920 di ONE PIECE ha visto proseguire i lavori all'interno della prigione di Udon. Rufy e Kidd continuano a bisticciare e gareggiare tra loro nonostante siano stremati e debilitati dalle manette di agalmatolite. Intorno a loro ci sono tanti altri prigionieri, tra cui una faccia molto familiare per Rufy.

Caribou si para davanti al protagonista di ONE PIECE, essendo stato rinchiuso nella prigione a causa di X Drake. Il pirata è uno dei più terribili degli anni recenti ed è stato incontrato sia all'Arcipelago Sabaody che all'Isola degli Uomini Pesce. Dopo alcune disavventure, narrate nelle avventure di copertina del manga di Eiichiro Oda, si è ritrovato a dover fare da schiavo a Udon.

Il pirata vuole collaborare con Rufy, sperando che possa aiutarlo a fuggire da lì, ma non sarà facile sfuggire alla guardia di Kaido e dei tanti carcerieri, per di più senza poteri e con poche forze a disposizione.