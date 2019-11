Non solo manga, Tite Kubo ha lavorato come animatore anche sull'anime di Bleach

La serie di Bleach è uno dei capisaldi dello shonen degli anni 2000. Il manga di Tite Kubo, poi trasposto anche in anime, ha emozionato una generazione intera di fan. Gli appassionati dell'anime di Bleach purtroppo però si sono per la maggior parte rassegnati a non vedere conclusa la storia degli shinigami, nonostante anche la petizione del doppiatore di Ichigo.

Proprio in merito all'anime di Bleach, negli scorsi giorni è spuntata in rete un'animazione che si è dimostrata essere preparata da niente poco di meno che Tite Kubo. Il mangaka quindi non solo ha dato i diversi consigli che solitamente gli autori preparano per lo studio d'animazione, partecipando di fatto alla produzione della trasposizione.

Via Twitter, il noto animatore Masashi Kudo riprende il tweet con il breve video e conferma chi è stato a prepararlo. "Che nostalgia. Questo è il primo disegno a matita animato preparato da Kubo-sensei". Ne consegue che Tite Kubo ha partecipato più volte alle animazioni, fornendo le bozze e alcune scene da animare.

Nel video, vediamo Ichigo Kurosaki prepararsi a un combattimento sfoderando la sua lama Zangetsu, dopodiché inizia il processo per attivare il bankai della sua zanpakuto. Vi aspettavate questa partecipazione così importante da parte di Tite Kubo nell'anime di Bleach?