Non solo My Dress-Up Darling: perché le Stagioni 2 dei più famosi anime tardano a uscire?

Se per serie come My Hero Academia o Demon Slayer basta attendere anche meno di un anno tra una stagione e un'altra, altri anime molto popolari sono stati dati per dispersi. Parliamo in particolare di alcune serie che nel 2022 hanno conquistato l'attenzione del pubblico di appassionati. Cosa sta causando questi ritardi?

Il caso più eclatante era quello relativo all'anime di Chainsaw Man, trasmesso nella stagione invernale del 2022 e poi sparito nel nulla. A dire la verità, dell'adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto non è ancora mai arrivato l'annuncio di una seconda stagione. La serie proseguirà al cinema con il film Chainsaw Man The Movie: Reze Arc e non sappiamo se vedremo mai più l'anime televisivo oppure solamente lungometraggi.

Altra serie di successo, tra quelle che nel 2022 hanno suscitato maggior interesse nel fandom, è My Dress-Up Darling. La prima stagione dell'anime targato CloverWorks è stata una delle hit di maggior successo, ma sono trascorsi più di due anni dal suo esordio. La seconda stagione di My Dress-Up Darling è stata annunciata ufficialmente, le notizie in merito, tuttavia, scarseggiano, tanto da far pensare al peggio. Discorso simile si potrebbe fare con Lycoris Recoil e con Bocchi the Rock!, che però arriverà al cinema con una serie di due film riepilogativi della prima stagione di Bocchi the Rock!. Come mai questi ritardi per degli anime di sicuro successo?

Gli annunci di queste seconde stagioni avevano acceso l'entusiasmo dei fan, ma la mancanza di notizie e aggiornamenti per mesi di fila ha generato malcontento. La frustrazione nella community di appassionati è tanta e porta anche a interrogarsi sulle strategie di marketing adottate dall'industria animata. Non sarebbe più saggio annunciare un sequel solamente nel momento in cui la produzione abbia effettivamente inizio, piuttosto che un annuncio tempestivo e poi il vuoto per mesi e mesi? La verità è che le agende di A-1 Pictures e CloverWorks sono piene e al momento, nonostante il pubblico in attesa, questi progetti non hanno la priorità. Che ci vogliano degli anni per la produzione di un anime è cosa piuttosto normale, il problema è per l'appunto il timing totalmente errato degli annunci.