Non solo Naruto: 3 serie anime sui ninja che non potete perdere

È ormai da tempo che gli appassionati si chiedono che fine abbia fatto il remake in 4 puntate di Naruto: per chi fosse appassionato di storie sui ninja e non riuscisse ad attendere il ritorno del ninja del Villaggio della Foglia, è arrivato il momento di scoprire tre opere di valore che forse non hanno avuto (o non hanno ancora, in uno specifico caso) la fama che meriterebbero.

Ninja Scroll

Per chi fosse interessato a vivere un racconto classico ma incredibilmente crudo e avvincente sui ninja, questo film è l'ideale. Jubei, un ninja spadaccino, si lascia coinvolgere in un pericoloso complotto dopo aver salvato un'altra ninja, Kagero. La battaglia che si troverà ad affrontare il protagonista sarà terribilmente difficile poiché se la vedrà con la forza smisurata degli Otto Demoni di Kimon. L'opera offre una storia che tiene incollati allo schermo e degli scontri ottimamente animati da uno Studio Madhouse in grande spolvero.

Basilisk

Se gli spiegoni di Naruto sulle tecniche vi hanno stancato e cercate dei ninja che si comportino da tali, con sotterfugi, attacchi a sorpresa e tecniche silenziose ma letali, Basilisk potrebbe diventare la vostra opera preferita sui ninja. Due fazioni politiche si fanno la guerra per annientarsi a vicenda e ottenere la supremazia di un clan sull'altro con ogni mezzo a disposizione. In questa storia, si innesta anche la splendida storia d'amore dai tratti shakespeariani tra Koga e Iga, protagonisti di un sentimento proibito che vogliono coltivare ad ogni costo.

Hell's Paradise

Appartenente al noto "Dark Trio" di Shonen Jump, Hell's Paradise è un'opera consigliata persino da Fujimoto, l'autore di Chainsaw Man. Si tratta dell'anime più recente in questa lista, essendo uscito nel 2023, ed è sicuramente nella Top 5, per importanza, delle produzioni di Studio Mappa. La storia vede Gabimaru, il ninja più potente di Iwagakure, alle prese con un viaggio su un'isola misteriosa, alla ricerca dell'elisir della vita eterna, del quale è necessario l'ottenimento per poter rivedere l'amatissima moglie. L'atmosfera meravigliosa e i segreti dell'isola decisamente affascinanti rendono questo racconto degno di essere seguito.

